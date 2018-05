Stiri pe aceeasi tema

- Snow Patrol lanseaza single-ul „What If This Is All The Love You Ever Get”, o piesa care vine la pachet cu un videoclip de tip confesiune, plin de emoție și lirism, regizat de catre renumitul Brett Simon. „What If This Is All The Love You Ever Get” este cel de-al treilea single extras de pe... View…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment, MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al cincilea single: „Portofele”. Piesa, interpretata de Olga Verbitchi, imbina elemente trap si pop si este un remake al melodiei „Portofele”,…

- Filmarile au avut loc inainte ca uraganul Irma sa loveasca Miami. Irisha lanseaza cea de-a doua piesa din cariera sa: „You Lose”. Single-ul, compus de Irina Rimes si Vanotek, este insotit si de un videoclip hot filmat in Miami si regizat de Alex Ceausu. „Muzica e cea mai mare pasiune a mea si de aceea,…

- [insert talking emoji] Intr-o conversatie este nevoie de cel putin 2 Interlocutori. Se ia primul interlocutor, The Kryptonite Sparks, care marcheaza ingenios partea lor prin noul single. Acum urmeaza partea celui de-al doilea interlocutor – publicul, care este provocat la dialog prin muzica. Make Love…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…

- Aris (Larisa Ciortan), solista cunoscuta pentru colaborarea cu Vescan la hitul „Te intorci acasa....”, dar si pentru mai multe colaborari de pe albumul lui F. Charm, lanseaza single-ul „S.O.S.”. Piesa este compusa de ea, impreuna cu F. Charm, Cally Roda, Roland Kiss si Narayan si beneficiaza si de un…

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…

- Tanar, carismatic si ambitios, Andrei Banuta este pregatit sa demonstreze ca are atributele necesare pentru a-si gasi locul in muzica romaneasca. Artistul lanseaza primul single din cariera, „As putea”. „Sunt un pusti, dintr-un orasel mic de la malul marii. Inca de la 5 ani mi-am descoperit vocatia,…