- UPDATE: Angajații Casei de Sanatate Vaslui se alatura colegilor din țara și renunța la proteste. Și asta dupa ce legea care majoreaza salariile angajaților a fost aprobata de parlamentari. In aceste condiții, protestul care ar fi trebuit sa aibe loc astazi și la care și-au anunțat participarea sindicaliști…

- MECI TARE… Arbitrul Ovidiu Artene a fost delegat pentru inca un meci de Liga Campionilor. Vasluianul face parte din brigada care va conduce meciul dintre Arsenal Londra și Sevilla FC, din grupa B, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00. Aventura din actualul sezon al Ligii Campionilor a inceput…

- PERICOL… Clipe de groaza pentru mai mulți calatori aflați, luni dupa-amiaza, intr-un tren care facea naveta de la Iași la Tecuci. Peste o suta de persoane s-au autoevacuat in gara Barnova, dupa ce la ultimul vagon a izbucnit un incendiu. Din fericire, nici o persoana nu a fost ranita. Incendiul a izbucnit,…

- NOMINALIZARE… Doua dintre cele mai titrate sportive ale județului Vaslui, in speța Iuliana Buhuș și Adriana Ailincai (casatorita Adam), se numara printre puținele canotoare din lume nominalizate la World Rowing Awards 2023. Pe 1 noiembrie au fost anunțați finaliștii la Premiile Canotajului Mondial 2023…

- CONTROVERSE…. Consilierul hușean, care in primavara acestui an a fost aratat cu degetul de colegii de mandat, acuzat fiind ca i-a cerut bani patronului unei firme de servicii funerare din oraș, ca sa masluiasca, in schimb, votul in plen, și-a dat demisia din Consiliul Local Huși. Este vorba despre Ion…

- SANATATE… Programul ONCOFEM ajunge și in Negrești. Femeile cu varsta cuprinsa intre 50 și 69 ani pot beneficia de mamografii gratuite pentru depistarea cancerului mamar. Tot ce trebuie sa faca este sa ia legatura cu asistentul medical comunitar, pentru a fi trecut pe o lista. Testarea va fi facuta pe…

- PUTIN… Judecatorii barladeni au dat sentinta pentru Vladut Petru Hurmuz, Liviu Costel Dragomir, Sergiu Batista, Ionut Lupu si Capatana Dumitru Lucian. Pedepsle contin ani grei de inchisoare pentru indivizii majori dar si doua internari in centre educative pentru doi minori. Hotii au avut „treaba”, sa…

- STOP… Magistrații din județul Vaslui au anunțat ca renunța la protestul inceput inca din luna iunie. Astfel, activitatea procurorilor și judecatorilor se va relua și toate tipurile de dosare vor fi judecate. “Judecatorii Tribunalului Vaslui, intruniți in ședința adunarii generale in data de 4 septembrie…