Snap lansează prima pereche de ochelari pentru realitatea augmentată Prezentati chiar de seful companiei, Evan Spiegel, noii ochelari Spectacles folosesc doua camere frontale si un ecran capabil sa suprapuna efecte virtuale mediului real. Arsenalul tehnic este completat de patru microfoane, doua difuzoare si un touchpad. Cu ajutorul aceluiasi software pe care Snap l-a construit pentru functia Lenses din cadrul Snapchat, camerele frontale depisteaza suprafetele fizice si aplica elementele virtuale fara ca cele doua sa se suprapuna. Microfoanele si difuzoarele intermediaza comenzile vocale, iar touchpad-ul de pe marginea ramei poate fi folosit pentru schimbarea efectelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

