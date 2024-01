Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley se bucura de creșterea fetei lor, care pe zi ce trece este din ce in ce mai mare, iar parinților ei nu le vine sa creada cat de repede trece timpul. Cei doi parinți imortalizeaza momente unice cu Josephine, iar artistul a postat recent o imagine emoționanta cu aceasta. Iata cat…

- Pentru a gestiona mai bine expunerea mediatica și pentru a-i oferi copilului o ințelegere obiectiva cu privire la statutul parinților sai, micuța Josephine ar putea avea parte de ședințe la psiholog. Gina și Smiley sunt preocupați in mod special de influența rețelelor sociale asupra dezvoltarii unui…

- Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate și iubite prezentatoare TV. Acum are o cariera de succes și o familie frumoasa alaturi de Smiley și Josephine, fetița lor. Cu toate acestea, copilaria vedetei nu a fost una fericita. Gina Pistol, abandonata de parinți la 7 ani Un subiect sensibil pe care…

- Oana Roman a transmis un mesaj emoționant despre fiica ei, Isabela, in varsta de 9 ani. Vedeta a marturisit cum o ajuta fata ei in fiecare zi, mai ales in perioadele grele in care trebuie sa se descurce singura. Oana și Marius Elisei s-au separat in urma cu doar cateva luni.„Va spun sincer ca sentimentul…

- De cand s-a retras din televiziune, Gina Pistol iși petrece tot timpul in compania fiicei sale, Josephine. In urma cu puțin timp, fosta prezentatoare TV și micuța pe care o are cu Smiley au fost surprinse in timp ce cantau, in mașina. Iata momentul pe care Gina pistol l-a postat direct pe rețelele sociale!

- Gina Pistol și Smiley sunt in al noualea cer de cand a venit pe lume micuța lor, Josephine. Cei doi au decis s-o țina pe micuța departe de ochii curioșilor, astfel ca cele mai multe imagini sunt fara chipul fetiței. Iata cat de mare a crescut Josephine Ana Maria!

- Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, merge deja la gradinița. Fetița, in varsta de 2 ani, este bucuroasa sa descopere lucruri noi, iar tatal ei este cel care o duce dimineața la gradinița.Și-au dorit enorm sa devina parinți, iar visul lor a devenit realitate. Gina Pistol a renunțat chiar și…

- Gina Pistol le-a povestit fanilor de pe Instagram ca fiica ei, Josephine, a trecut printr-o schimbare neașteptata. Prezentatoarea TV a marturisit ca micuța ei a inceput sa comunice mai mult cu ea in ultima perioada.