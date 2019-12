Stiri pe aceeasi tema

- Anghel Damian a facut primele declarații despre iubita lui. Antonia, in lacrimi dupa DESPARTIRE. Mesaj SFASIETOR pentru Alex Velea "Voi merge si eu in Turcia spre finalul filmarilor la serial. Momentan, am 14 spectacole si scriu de zor scenariul. Dupa ce petrec 10 ore sau mai multe…

- In Asia, Gina Pistol a avut nu numai avion la scara ci si o camera de hotel foarte frumoasa! Insa Drumul Comorilor nu poate fi floare la ureche nici macar pentru prezentatori. Asa ca, Gina a fost nevoita sa vorbeasca cu fanii dintr-un loc mai putin obisnuit.

- Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp, insa cei doi au fost discreți in privința relației lor, pana de curand, cand aceștia au confirmat povestea lor de iubire. Prezentatoarea tv se afla in Asia unde au inceput filmarile pentru Asia Express, emisiune difuzata…

- Doua luni departe de casa, de Smiley, de mama, frate și prieteni. Gina Pistol a plecat din nou sa filmeze reality-show-ul “Asia Express”, ajuns la sezonul 3, iar inainte sa lase toamna din Romania pentru vremea calduroasa din Filipine și Taiwan, ne-a explicat care e rutina ei in timpul acestei aventuri…

- Gina Pistol și Oase se afla acum in Filipine, unde sunt prezentatorii celui de-al treilea sezon al emisiunii Asia Express. Dupa o satpamana de filmari, Gina a facut o destainuire fanilor ei. Vedeta s-a filmat și le-a aratat urmaritorilor ei din mediul online cum se simte dupa o saptamana de filmari…

- Smiley și-a asumat relația de iubire cu Gina Pistol, iar de atunci a devenit și mai degajat cand este intrebat despre dragoste. In schimb, nimeni nu se aștepta sa deviva atat de relaxat incat sa declare ce n-ar face cu partenera sa nici pentru un milion de euro. Ce n-ar face Smiley cu Gina Pistol […]…