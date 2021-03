Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan lanseaza un nou single in limba romana, „Aleasa”, la un an distanța de hitul „Obsesii”, melodie care se regasește in continuare in topul celor mai difuzate piese din Romania. Aceasta este prima piesa pe care Alexandra Stan o lanseaza dupa experința SURVIVOR ROMANIA, artista lansand și…

- Smiley a lansat, vineri, pe YouTube, prima sa piesa din 2021, alaturi de Killa Fonic, "Lasa inima sa zbiere!", o piesa despre intimitate, eliberare si tacerea din relatii, care se va regasi pe noul sau album, al cincilea din cariera, informeaza un comunicat Hahaha Production transmis AGERPRES.…

- Liviu Teodorescu este, cu siguranta, una dintre cele mai bune voci masculine din Romania, piesele sale au milioane de vizualizari pe YouTube, iar contul lui de Instagram numara peste 740 mii de urmaritori, iar JO este recunoscuta pentru emoția, starile și sentimentele profunde pe care le transpune perfect…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat sunt doi artiști care au crescut foarte mult in ultima perioada. Aceștia au lansat „Inima naiva„, o piesa pop cu influența dance, care transmite emoție și regretul desparțirii de persoana iubita transpusa intr-un cadru cosmic, ireal. „Impreuna cu Ioana și intreaga echipa…

- Tanarul artist Andrei Banuța lanseaza piesa Numele tau, un cantec de dor, scris in memoria celei mai dragi ființe din viața sa – mama sa, pe care o chema Speranța. Eu sunt langa tine, mai știi cand mi-ai zis? / Speranța moare ultima, așa mi-ai promis… sunt versurile care starnesc emoție nu doar prin…