Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol este pe ultima suta de metri in ceea ce privește sarcina. Atat prezentatoarea de la Chefi la cuțite, cat și partenerul ei, Smiley, sunt nerabdatori sa-și țina fetița in brațe, avand in vedere faptul ca este primul lor copil. Cantarețul a oferit cateva declarații emoționante despre sarcina…

- Gina Pistol se afla in ultimul trimestru de sarcina și se confrunta cu probleme. Se pare ca iubita lui Smiley se confrunta cu o afecțiune minora, provocata de sarcina. Prezentatoarea ”Chefi la cuțite” a vorbit despre problemele sale de sanatate. Ce boala are Gina Pistol, de fapt Gina Pistol va deveni…

- Smiley se pregatește sa dea lovitura in anul 2021. Astfel, artistul și gazda emisiunii ”Romanii au talent” a spus ca a avut un 2020 plin, iar anul acesta va fi chiar mai mult. In plus, Smiley și iubita sa, Gina Pistol vor deveni parinți anul acesta, iar artistul a spus pe Facebook ce anume pregatește.…

- Mai este puțin pana cand, oficial, Smiley și iubita sa, Gina Pistol, vor deveni parinți. Emoțiile și nerabdarea se vad in ultima vreme in postarile celor doi din spațiul public. Ba mai mult de-atat, Smiley a lasat la o parte discreția. In cele mai recente postari artistul dovedește tot mai mult ca este…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni in curand parinți de fetița. Amenajarile sunt in toi, iar camera micuței este aproape gata. Vedeta de la Antena 1 le-a aratat fanilor de pe contul de socializare, primele imagini cu locul amenajat special pentru bebeluș.„Tocmai ce au terminat de pus tapetul in camera…

- In doar cateva luni, Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) vor deveni parinți pentru prima data. Luni, 21 decembrie, camera fiicei lor a fost (pe jumatate) amenajata. Primele imagini din camera fiicei Ginei Pistol: „Arata superb” „Tocmai ce au terminat de pus tapetul in camera fetiței. S-au…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni in curand parinți. Cei doi vor avea o fetița și sunt extrem de fericiți. Zilele acestea, vedeta de la Antena 1 a trecut pe la cabinetul medicului care ii monitorizeaza sarcina și a facut o ecografie pe care a postat-o pe contul ei de Instagram, alaturi de un mesaj emoționant.Prezentatoarea…