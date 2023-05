Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a 27-a din luna mai a anului 2023 va ramane pentru totdeauna in memoria lui Smiley și a Ginei Pistol. Cei doi iși vor uni destinele și iși vor jura iubire veșnica, la doi ani și aproape trei luni de la momentul in care au devenit parinții micuței Josephine. Nunta va fi una atipica, intr-un cadru…

- Gina Pistol și Smiley vor ajunge in fața altarului in numai cateva saptamani. Cele doua vedete au de organizat un eveniment de amploare in doar cateva saptamani, iar unul dintre cele mai importante aspecte de la orice nunta este meniul. Smiley a dezvaluit ca din meniu nu au cum sa lipseasca sarmalele.…

- Au devenit iubiți, apoi parinți. Peste doar cateva zile, vor fi soț și soție! A inceput numaratoarea inversa pana la marele eveniment, ce este programat pentru data de 27 mai, iar viitorii miri au facut cateva dezvaluiri cu privire la surprizele cu care iși vor incanta invitații. S-a aflat ce va conține…

- Dupa ce au dat, recent, vestea pe care toți fanii lor o așteptau de multa vreme, Gina Pistol (42 de ani) și Smiley (39 de ani), unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul romanesc, fac pregatirile pentru marele eveniment: nunta lor. Pe 10 mai, Gina a publicat mai multe videoclipuri pe rețelele…

- Emi de la "Noaptea Tarziu" se pregatește intens pentru marele eveniment din viața lui, ce va avea loc in luna iunie a acestui an. Artistul a ales o destinație neașteptata pentru petrecerea burlacilor și se afla, in aceste momente, chiar acolo. Și nu este singur. Unde se afla Emi de la "Noaptea Tarziu"…

- Gina Pistol a marturisit cum și-ar dori sa arate nunta sa și a dezvaluit ce tradiție nu este pe placul ei, astfel ca a ales sa renunțe complet la obiceiul respectiv. Iata ce nu iși dorește sa faca in ziua in care va imbraca rochia de mireasa!

