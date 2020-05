Smiley este izolat la domiciliu de doua luni, insa artistul a preferat sa vada doar partea plina a paharului. Cu toate ca este conștient ca aceasta criza provocata de pandemia de coronavirus va avea efecte negative asupra lumii artistice, Smiley inceraca sa-și mențina optimismul. Smiley a acordat un interviu in care a marturisit cum crede ca va fi afectat de ceea ce urmeaza, dar a dezvaluit și cum l-a ajutat coronavirus sa vada viața: „Pentru mine, cel mai pretios lucru in perioada asta, ca si in ultimii 20 de ani, a fost timpul. Toata izolarea asta mi-a dat timp. Chiar imi doream mai mult timp…