- Conducerea Statului Major al Apararii isi exprima regretul profund pentru trecerea la cele vesnice a generalului in retragere Marin Dragnea, veteran din cel de Al Doilea Razboi Mondial si presedinte fondator al Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi.Din nefericire, avem printre noi din ce in ce…

- Un ginecolog din Dambovița a fost prins in flagrant cand lua 1.400 lei de la soțul unei femei pe care urma sa o asiste la naștere, potrivit Mediafax.Surse din randul anchetatorilor au declarat ca medicul ginecolog a fost prins in flagrant in timp ce lua 1400 lei de la soțul unei femei care…

- Generalul Marin Dragnea, veteran de razboi, a murit la varsta de 96 de ani. "S-a stins din viata veteranul Marin Dragnea. Generalul Marin Dragnea a luptat sub drapelul Romaniei din prima si pana in ultima zi a celui de-Al Doilea Razboi Mondial si a slujit Armata Romaniei aproape 50 de…

- Ilie Barbulescu, campion cu FC Arges in 1978-1978, castigator al Cupei Campionilor Europeni in 1986 si al Supercuei Europei in 1987 cu Steaua Bucuresti, a fost condus pe ultimul drum de aproape 1.000 de oameni, printre care s-au regasit fostiii colegi de la FC Arges, reprezentanti ai autoritatilor locale,…

- Miercuri spre joi noaptea, la doar 65 de ani, poetul George Mihalcea s a stins din viata. Ambulanta a fost chemata in ajutor iar poetul a fost resuscitat insa, din pacate, fara rezultat. Trupul sau neinsufletit a fost depus astazi, 4 ianuarie, la Casa Niculescu. Slujba de inmormantare a avut loc de…

- Duminica, 29 decembrie a avut loc ceremonia funerara a col(r) Alexandru Ruși. In varsta de 79 ani, fostul șef al Brigazii Rutiere a Capitalei a decedat pe 24 decembrie, in urma unei boli care s-a dovedit neinduratoare. La Cimitirul Invierea din Capitala au dorit sa-i aduca un ultim omagiu numeroși colegi,…

- Luni, 11 noiembrie, a fost sarbatorita Ziua Militarilor Veterani. Evenimentul a fost organizat in amfiteatrul Muzeului Județean Argeș, cu sprijinul Asociației Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere „Basarab I” Pitești, a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi-Filiala Argeș, Asociației Militarilor…