- Refugiații din Ucraina pot participa la Catedrala Mitropolitana din Iasi la Slujba de Inviere oficiata in limba slavona bisericeasca, asa cum se slujeste in Ucraina, a anunțat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Vasile Banescu. „In noaptea de Inviere, la Catedrala Mitropolitana din Iasi, persoanele…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), urmarind continuu evoluția situației refugiaților din Ucraina, a decis asigurarea cazarii unui numar de 45 de refugiați la Statiunea Biologica Marina „Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea (str. Nicolae Titulescu nr. 163, Agigea, jud. Constanța). Aceasta…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a reusit sa intervina pentru ajutorarea refugiatilor ucraineni inaintea autoritatilor statului. Alaturi de mai multe ONG-uri din tara, pe parcursul zilei de ieri, preoti care stiu sa vorbeasca in ucraineana au intampinat refugiatii debusolati care treceau frontiera,…