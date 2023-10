SLUGILE LUI ZELENSKI, JOS LABELE DE PE PĂRINTELE JAR! Obsedanta teama a autoritaților romane de a nu nimeri din nou de partea greșita a istoriei devine deja una grețoasa. Și care trebuie sa inceteze de indata! Cel puțin prin adoptarea unei declarații comune a tuturor demnitarilor statului roman, in frunte cu chiar locatarii celor trei Palate… Cotroceni, Victoria și cel al Parlamentului! Pentru ca, […] The post SLUGILE LUI ZELENSKI, JOS LABELE DE PE PARINTELE JAR! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

