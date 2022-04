Sluga lui Putin din Belarus vrea să-i condamne la moarte pe cei care se opun invaziei Rusiei în Ucraina Belarus a demarat procedurile legale pentru ca persoanele acuzate ca au incercat sa comita acte de terorism sa poata fi pedepsite cu moartea, dupa ce mai multi activisti au vrut la inceputul invaziei sa saboteze reteaua de cai ferate a tarii pentru a ingreuna eforturile Rusiei de a-si deplasa trupele in Ucraina, informeaza Reuters. Camera inferioara a parlamentului a aprobat schimbarea codului penal, dar mai are nevoie si de aprobarea camerei superioare si a liderului belarus Alexander Lukasenko inainte de a intra in vigoare. „Forte distructive isi continua activitatea terorista si extremista,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

