- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a acordat finanțare nerambursabila in valoare totala de 434 milioane euro pentru susținerea financiara a 11.325 de tineri fermieri care au optat pentru instalarea ca șefi de exploatație. Finanțarea a fost acordata prin submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea…

- Dupa apariția pandemiei in China la sfarșitul anului trecut, China a reușit sa țina sub control coronavirusul, insa, pentru a evita un al doilea val, chiar și micile creșteri sunt luate foarte in serios de autoritațile de sanatate din țara. Citeste si: China acuza Europa de raspandirea valului…

- Krim Ljubljana, campioana Sloveniei, se pregatește pe stadion, in aer liber. Sezonul a fost incheiat, dar jucatoarele se antreneaza cu gandul la urmatorul. Krim Ljubljana e prima echipa din handbalul feminin care a reluat antrenamentele. Dubla campioana a Europei la care, de-a lungul timpului, au jucat…

- ”Troleibuzul Victoriei” va ieși pe linie in orașul Balți la aniversarea a 75 de ani de la Victoria in Marele Razboi pentru Apararea Patriei. Acesta va circula pana la sfarșitul luni august. Un astfel de troleibuz circula deja in capitala țarii. Mijlocul de transport mai puțin obișnuit este…

- Presa internaționala a relatat recent ca Renault ar putea renunța la Megane din cauza vanzarilor modeste pentru a direcționa fonduri catre dezvoltarea de mașini electrice. Informațiile au fost intarite și de directorul de design Laurens van den Acker, care afirma ca Megane concureaza intr-un segment…

- Alianta Europeana a Agentiilor de Presa (EANA) apara si promoveaza o presa independenta, pluralista si libera, ca element de baza pentru democratii, potrivit mesajului publicat duminica pe site-ul sau, cu ocazia Zilei Internationale a Libertatii Presei. Totodata, EANA subliniaza importanta ca mass-media…

- Kim Jong Un nu ar fi suferit o intervenție chirurgicala, a declarat duminica un înalt oficial sud-coreean, dupa ce au aparut în presa informații despre o operație nereușita a liderului nord-coreean care nu a mai avut apariții publice timp de trei saptamâni, potrivit AFP."Președintele…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a reluat programul public, conform agentiei oficiale de presa de la Phenian, care relateaza ca acesta a participat la inaugurarea unei fabrici de ingrasaminte chimice, la nord de capitala, in conditiile in care nu a mai fost vazut din 11 aprilie, conform Reuters.