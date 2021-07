Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia ''nu este un stat membru de mana a doua'' in Uniunea Europeana, a declarat, vineri, premierul sloven Janez Jansa, in urma unui incident cu Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, petrecut joi la lansarea presedintiei slovene a Consiliului UE.

- Slovenia ''nu este un stat membru de mana a doua'' in Uniunea Europeana, a declarat, vineri, premierul sloven Janez Jansa, in urma unui incident cu Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, petrecut joi la lansarea presedintiei slovene a Consiliului UE.

- Slovenia ''nu este un stat membru de mana a doua'' in Uniunea Europeana, a declarat, vineri, premierul sloven Janez Jansa, in urma unui incident cu Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, petrecut joi la lansarea presedintiei slovene a Consiliului UE, relateaza AFP.

- Slovenia ''nu este un stat membru de mana a doua'' in Uniunea Europeana, a declarat vineri premierul sloven Janez Jansa, in urma unui incident cu Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, petrecut in ziua precedenta la lansarea presedintiei slovene a Consiliului UE, relateaza…

- Slovenia ''nu este un stat membru de mana a doua'' in Uniunea Europeana, a declarat vineri premierul sloven Janez Jansa, in urma unui incident cu Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, petrecut in ziua precedenta la lansarea presedintiei slovene a Consiliului…

- Decarbonizarea economiei si masurile care trebuie sa insoteasca acest proces pentru producatorii de ingrasaminte din tarile Uniunii Europene, prevazute in cadrul acordului Green Deal, au fost discutate, marti, in cadrul unei intrevederi online intre directorul general al Azomures, Harri Kiiski, care…

- Premierul Florin Cițu prezinta miercuri, in Parlament, Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Documentul care prevede accesarea de fonduri din mecanismul european de redresare și reziliența in valoare de 29,2 miliarde de euro urmeaza sa fie trimis luni la Bruxelles. Planul a dus la tensiuni…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, despre PNRR. Ciolacu acuza partidele de guvernare din Romania ca nu au convins oficialii europeni de faptul ca sunt in stare sa puna in practica proiectul propus. Citește și: Lovitura pentru…