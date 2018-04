Stiri pe aceeasi tema

- Seful unitatii anticoruptie a politiei slovace a demisionat joi, numele sau fiind mentionat in una din anchetele ziaristului de investigatie asasinat luna trecuta, a carui ucidere a dus la o schimbare de guvern in Slovacia, relateaza AFP conform agerpres.ro. Demisia lui Robert Krajmer intervine…

- Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie respectabila" si la demisia guvernului, precum si avertismentul ca "Slovacia nu trebuie sa ajunga un stat mafiot" sau doar "Rusine!". Marsurile…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la…

- Andrej Kiska, președintele Slovaciei, a cerut organizarea de alegeri anticipate sau o remaniere profunda a guvernului, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, citeaza Agerpres agențiile de presa internaționale. Președintle slovac a cerut remanierea guvernului dupa ce asasinarea jurnalistului a venit…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Cei șapte italieni arestați de autoritațile slovace pentru asasinarea jurnalistului de investigații Jan Kuciak și a iubitei sale, au fost eliberați, scrie presa din Slovacia. Dupa 48 de ore de la detenție, poliția slovaca a decis eliberarea celor șapte cetațeni italieni reținuți in timpul raidului de…

- Aceasta operatiuni a avut loc "evident in legatura cu acest caz (al asasinarii lui Jan Kuciak) si cu persoane numite in mai multe randuri de presa, inclusiv in ultimul articol al lui Jan Kuciak. Da, putem numi asta pista italiana", a declatrat seful politiei Tibor Gaspar. "Piese in vederea condamnarii…

- Un jurnalist de investigații slovac a fost ucis in locuința sa. Trupul lui Jan Kuciak și cel al iubitei sale au fost gasite fara suflare duminica seara, iar Ministerul de Interne sin Slovacia a confirmat identitatea sa, luni dimineața. Kuciak, in varsta de 27 de ani, a absolvit de Jurnalism…