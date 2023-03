Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite s-au oferit sa vanda Slovaciei 12 noi elicoptere Bell AH-1Z Viper cu o reducere de doua treimi din pret dupa ce Bratislava si-a trimis in Ucraina avioanele sale de lupta retrase MiG-29, a anuntat miercuri ministrul apararii slovac, Jaroslav Nad, noteaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca un avion de vanatoare rus Su-35 a fost trimis in zbor deasupra Marii Baltice luni, dupa ce doua bombardiere strategice americane au zburat in directia frontierei ruse, dar ca s-a intors la baza dupa ce acestea s-au indepartat, transmite Reuters, citat de news.ro.Evolutia…

- Polonia va transfera Ucrainei in zilele urmatoare patru avioane de vanatoare MIG-29, a anuntat joi presedintele polonez Andrzej Duda, potrivit Reuters. „In primul rand, efectiv in urmatoarele cateva zile vom transfera catre Ucraina, daca am retinut bine, patru avioane pe deplin operationale”, a spus…

- Un raport al serviciilor americane de informatii arata ca reactiile internationale de dupa invazia rusa in Ucraina nu au determinat China sa renunte la cooperarea cu Rusia, transmite miercuri agentia Reuters, potrivit Agerpres."In ciuda reactiei globale la invazia Rusiei in Ucraina, China isi va…

- Kievul a cerut oficial Slovaciei avioane de lupta MiG-29, astfel incat guvernul de la Bratislava poate incepe dialogul despre livrarea acestora, a declarat vineri premierul Eduard Heger, conform Reuters, preluat de Agerpres.

- Statele Unite au anuntat un nou pachet de ajutor militar, de 2,2 miliarde de dolari, destinat Ucrainei si care include rachete care vor putea, practic, dubla raza de actiune a fortei de lovire ucrainene impotriva rusilor, informeaza AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Pat Ryder, a…

- Acordul cu Germania conform caruia tancurile Leopard 2A4 vor fi livrate Slovaciei este inca in vigoare, a declarat ministrul pentru agentia slovaca TASR miercuri seara.In baza acordului, un tanc Leopard a fost predat Slovaciei in decembrie in mandatul ministrului apararii german de atunci, Christine…