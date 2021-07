Slovacia a adoptat o lege care permite utilizarea certificatului de vaccinare ca bilet de intrare în magazine și alte spații Certificatul sanitar european pentru COVID-19 va putea fi folosit in Slovacia ca bilet de intrare in magazine si in locatiile altor furnizori de servicii, conform unei legi votate duminica de parlamentul de la Bratislava, relateaza agentia DPA. Certificatul, care ofera informatii despre vaccinare, testarea negativa sau o infectare anterioara, va fi folosit in acest scop in interiorul Slovaciei numai daca un nou val de infectari va determina reimpunerea restrictiilor antiepidemice. Actul normativ votat duminica a provocat proteste puternice din partea adversarilor vaccinarii. Politia slovaca a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

