Rapid Bucuresti a incheiat seria meciurilor de pregatire cu un amical impotriva Slaviei Praga. Cehii s-au impus cu 7-1 (1-0). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro

- Rapid a pierdut fara drept de apel amicalul jucat azi impotriva Slaviei Praga, campioana Cehiei. Giuleștenii au pierdut cu 1-7, intr-un meci in care Adi Mutu a folosit numeroși titulari. Cantonamentul din Austria s-a incheiat cu un rezultat dezastruos pentru echipa care și-a propus play-off-ul in noul…

- Rapid a incheiat seria meciurilor de pregatire cu un amical impotriva echipei cehe Slavia Praga, pierdut de romani cu 1-7. Unicul gol al formației pregatite de Adrian Mutu a fost inscris de Jakub Vojtus, in minutul 70. Rapid a inceput amicalul cu vicecampioana Cehiei in formula: Moldovan – Belu, Dragos…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre debutul noului sezon de Liga 1. Giuleștenii vor juca in primele 3 etape cu CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, adica echipele care au terminat pe podium in ediția trecuta de campionat. Mutu a analizat tragerea la sorți in cantonamentul…

- Rapid București a pierdut primul amical disputat in cantonamentul din Austria, 2-3 contra „gazdelor” de la SKN St. Polten. Cele doua goluri ale giuleștenilor au fost reușite de nou-venitul Florin Ștefan, in minutul 37, și de Ștefan Panoiu, in minutul 43. Adrian Mutu a inceput meciul cu urmatoarea formație:…

- Rapid a facut o oferta pentru Ahmed Bani (19 ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Dinamo. Rapid continua munca pe piața transferurilor. Adrian Mutu are nevoie de fotbaliști eligibili pentru regula U21, iar principala ținta este dinamovistul Ahmed Bani. In acest moment, antrenorul giuleștenilor se…

- Junior Morais si Dragos Grigore au semnat in vara anului trecut cu Rapid, pentru un an, plus optiune de prelungire pentru inca un sezon.Cei doi fundasi si clubul au activat aceasta optiune, astfel incat Junior si Dragos vor imbraca tricoul alb-visiniu pana in vara anului viitor, informeaza fcrapid.ro.…

- Rapid București se impune cu 8-0 in fata celor de la Gaz Metan Medias. Mediesenii nu au sutat pe poarta lui Draghia, in timp ce giulestenii puteau sa mai marcheze inca pe atat. Doar portarul Bumbar a reusit sa reduca diferenta de scor. Pentru Rapid a fost a sasea victorie consecutiva in campionat, iar…