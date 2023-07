SkyTower lansează programul „SKY’S THE LIMIT” află ce concursuri pregătește și care este premiul cel mare Primul concurs din cadrul programului se numește „SKY LED WOW” si este dedicat pasionaților de producție video 2D și 3D, premiul cel mare fiind de 8000 de euro. Cladirea SkyTower lanseaza un nou program public de susținere a domeniilor creative și sportive. Programul se numește „SKY’S THE LIMIT”, iar pana la finalul anului 2023 programul va desfașura 3 competiții. Prima competiție din cadrul platformei SKY’S THE LIMIT se lanseaza astazi, se intituleaza ”SKY LED WOW”, este un concurs de creație video 2D si 3D, iar finaliștii se vor premia in septembrie. Premiile din cadrul concursului sunt intre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

