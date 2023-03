Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen a prezentat, la sfarșitul acestei saptamani, cel mai nou concept al sau: ID.2all Mașina va avea propulse electrica și va costa sub 20.000 de euro. Germanii au prezentat conceptul ID 2all care este de dimensiunile unui Polo, va fi lansat in 2025 și va avea doua versiuni de baterie. Volkswagen…

- Deși mașinile nu sunt chiar cel mai mare poluator din UE, Comisia Europeana are planuri marețe și vrea ZERO emisii de noxe. Producatorii auto, in schimb, susțin ca planurile sunt nerealiste și vor duce la o criza in industria europeana de profil. Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia,…

- Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Ungaria si Slovacia se intalnesc luni pentru a discuta schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule, cunoscute sub denumirea Euro 7, pe fondul unei dispute cu privire la strategia blocului comunitar de tranzitie…

- Producatorii de automobile cauta incontinuu soluții pentru a face lumea mai sigura. Iar aici nu ne referim doar la sistemele de asistența, ci și la modalitați prin care mașinile comunica, nu doar intre ele ci și cu pietonii. BMW și Hyundai lucreaza la dezvoltarea unor grile digitale, spre exemplu. Celor…

- Constructorul japonez de automobile are planuri mari de electrificare pana in 2030. Suzuki se va concentra pe piețe ca Europa, Japonia, India și, poate nu chiar in aceeași masura, pe Africa. Dar sa ramanem la Europa, piața care ne intereseaza pe noi cel mai mult. Pentru clienții de pe Batranul Continent,…

- Incepand din 31 ianuarie, uzina Toyota din orașul Kolin, Cehia, va fi inchisa temporar pana la sfarșitul lunii februarie. Constructorul japonez a luat aceasta decizie din cauza problemelor cu lanțurile de aprovizionare cu care se confrunta aceasta uzina și nu numai. Fabrica din Kolin este foarte importanta…

- Marți seara, 17 ianuarie, concurenții de la Survivor 2023 s-au prezentat la urna din consiliu pentru a vota persoana alaturi de care nu mai vor sa continue competiția. Una dintre concurentele din echipa Razboinicilor a primit cele mai multe nominalizari in acest sens. Maria Lungu de la Survivor 2023…

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, afirma ca proiectul legii taxei de stat are unele carențe, este necesar, dar periculos in varianta inițiala. „In condițiile saracirii zilnice a populației din cauza guvernarii impotente, acest proiect nu poate fi tratat drept unul tehnic, fiind imperativ…