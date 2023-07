Stiri pe aceeasi tema

- Noul Guvern Marcel Ciolacu (PSD-PNL) incearca sa convinga lanțurile de magazine alimentare sa scada prețurile la alimentele de baza precum carnea, painea, uleiul, faina, lactatele, laptele.Premierul Marcel Ciolacu s-a consultat marți, la Palatul Victoria, cu liderii rețelor comerciale din sectorul…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat in data de 15 iunie a.c. la conferința „Modelul economic romanesc in UE. Și nu numai in UE. Romania – Orizont 2040”, organizata de Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), la sediul Bancii…

- Subvenția la energie 2023: Cat timp va mai fi in vigoare ajutorul pentru plata facturilor Subvenția la energie 2023: Cat timp va mai fi in vigoare ajutorul pentru plata facturilor Virgil Popescu, ministrul Energiei, a transmis ca subventia la gaze naturale si energie electrica nu va fi eliminata in…

- Comisia Europeana a recomandat, in aceasta primavara, tarilor membre ale Uniunii sa elimine ajutorul pentru energie de la 1 ianuarie 2024, pentru ca varful crizei a trecut, iar preturile revin la normal. Presa de la noi sustine ca facturile romanilor la gaze si electricitate vor creste foarte mult,…

- O femeie care a nascut la domiciliu, asistata de o moasa, a fost adusa pe 15 mai in stare de soc si intubate la Spitalul Judetean Piatra Neamt. Femeia, in varsta de 42 de ani, era la prima sarcina si avea trombofilie si scleroza multipla.

- Inițiativa naționala de impadurire pe baza de voluntariat Plantam fapte bune in Romania a plantat 377.000 de puieți in primavara acestui an. 73 de hectare aflate in proprietate publica au fost acoperite cu peste 80 de specii forestiere și ornamentale. 2.350 de voluntari au luat parte la acțiunile organizate…

- Este un loc superb, de poveste, unde poti petrece momente de neuitat alaturi gasca de prieteni, de familie si sau cu colegii de munca, intr-un teambuilding. Ce are special aceasta cabana? Piscina incalzita, jacuzzi, living mare, cu open space si o terasa generoasa, unde puteti petrece timp de calitate…

- Fiica lui Ibrahim Dossey are 19 ani și este campioana in Romania la juniori la saritura in lungime si la triplu salt. Jennifer iși dorește foarte tare sa caștige o medalie olimpica, la fel ca tatal ei, și promite ca va concura pentru țara noastra, deși se antreneaza in Germania. Modelul ei este legendarul…