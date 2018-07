Stiri pe aceeasi tema

- O asociatie umanitara din Botosani implicata in numeroase actiuni sociale cu ajutorul voluntarilor a fost protaganista unei intamplari tragico-comice. Dupa ce au curatat de gunoaie si buruieni intr-un spatiu de joaca pentru copii, reprezentantii asociatiei s-au trezit reclamati la Politie de locatarii…

- Un copil de aproximativ un an a fost ranit, vineri, intr un parc din Sectorul 2 al Capitalei si transportat la spital fara semne vizibile, parintii sai sustinand ca a fost electrocutat.Prin apel 112 s a sesizat faptul ca intr un parc de pe raza Sectorului 2, un copil de aproximativ un an ar fi suferit…

- Mai multe echipaje de politie nationala si politie locala din Navodari participa in aceasta dupa amiaza la o actiune ampla de control intre Mamaia si Navodari. Actiunea de control are loc in zona Hanul Piratilor. ...

- Bogdan Ionel a fost audiat de mai multe ori de procurorul de caz si daca in prima faza si-a recunoscut fapta, ulterior si-a modificat variantele cu privire la ceea ce s-a intamplat in dupa amiaza zilei de 25 aprilie. Intr-una din ele tanarul le-a declarat procurorilor ca, de fapt, criminalul ar fi un…

- Craiova va juca din nou o finala de Cupa Romaniei dupa o pauza de 18 de ani, ultimul meci cu trofeul pe masa datand din sezonul 1999 – 2000, cand Dinamo s-a impus cu 2-0. Universitatea s-a calificat in finala ...

- Noi informații in cazul crimei de la Botoșani ies la iveala. Tanarul de 17 ani care a injunghiat mortal o fata de 18 ani și-ar fi filmat victima inainte de crima, iar imaginile au ajuns pe internet.

- Adina Prisacariu, blonda de 23 de ani din Botoșani, care a provocat cumplitul accident in urma caruia soțul acesteia a murit și care a fost data in urmarire internationala, a fost pierduta de catre autoritatile din Romania.