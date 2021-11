Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Thierry Breton a declarat joi, aflat intr-o vizita de lucru la București, ca politicienii romani trebuie sa aiba curajul sa ia „decizii foarte dificile” in lupta cu pandemia, el oferind exemplul masurilor discutate in Germania, Austria și Belgia: „Rata de vaccinare e foarte scazuta…

- Britanicii de peste 60 de ani ar putea intampina dificultati cand vor dori sa plece de sarbatori in Europa, avand in vedere ca in aplicatia Institutului de Sanatate Publica (NHS) nu figureaza si cea de-a treia doza de vaccin anti-COVID-19, relateaza vineri EFE. Peste 10 milioane de persoane…

- Unde vor avea acces romanii care nu au certificat verde, incepand de luni. Iata care sunt spațiile și magazinele in care pot intra și cei care nu au certificat verde, care sa dovedeasca vaccinarea sau trecerea prin boala. Certificatul verde, obligatoriu pentru majoritatea activitaților Potrivit hotararii…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 15.828 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 . In judetul Constanta au fost inregistrate 848 de noi cazuri, iar incidenta a urcat la 7,65 la mia de locuitori. In intervalul 14.10.2021 10:00 ndash; 15.10.2021 10:00 au fost…

- Municipiul Dej a depasit azi, 22 septembrie, incidenta de 3 la mie a cazurilor de COVID-19, urmand sa fie instituite noi restrictii, iar accesul la anumite evenimente sa fie conditionat de certificatul verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau existenta unui test negativ. Conform Direcției…

- Italia a devenit, joi, prima țara din Europa care face obligatoriu certificatul Covid pentru toți angajații. Guvernul de la Roma a aprobat noua masura prin care certificatele devin obligatorii și pentru angajați din sectorul public dar și din cel privat. Masura va fi implementata din 15 octombrie și…

- Premierul Florin Citu a declarat ca propune ca in cazul nuntilor deja programate in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 ajunge la peste 3 sa se foloseasca certificatul verde. „Sunt nunti programate in perioada urmatoare in zone unde deja se vede ca ajungem la 3 la mie. Propunerea mea…