Stiri pe aceeasi tema

- Situație extrem de riscanta la spitalul de urgența din Targu Jiu. Managerul de acolo, confirmat pozitiv cu noul coronavirus, a contestat rezultatul inițial pe motiv ca testul nu era omologat. A cerut un al doilea test la București, unde a ieșit tot pozitiv, iar astazi, pentru ca a facut și febra, a…

- Astfel, maternitatea din Iași nu va interna nicio pacienta decat dupa ce fiecare dintre acestea va face testul pentru noul coronavirus. Managerul unitații medicale a declarat pentru presa locala ca masura este luata doar pentru cazurile care nu sunt urgențe, pentru a proteja angajații. Prețul unui astfel…

- Epidemia de coronavirus si izolarea populatiei au creat o situatie cel putin bizara: zeci, daca nu chiar sute de preoti din Eparhia Iasului, printre care și cei din Botoșani, au ajuns in situații dificile si, in disperare de cauza, sa ceara ajutorul superiorilor.

- Numerosi preoti din Eparhia Iasilor, din judetul Iasi, dar si din Botosani si Neamt, se afla intr-o situatie critica in urma restrangerii activitatii si inchiderea bisericilor din cauza riscului de raspandire a infectiei cu noul coronavirus. Mai multi dintre nu isi mai pot strange banii de salariu,…

- Situație inedita in localitatea Moșoaia din județul Argeș: localnicii care vor sa mearga la primarie pentru diferite probleme trebuie sa scrie intr-un caiet ca nu sunt infectați cu coronavirus. Primarul localitații spune ca a apelat la aceasta masura pentru a ține o evidența, dar și pentru a-i proteja…

- Caz uluitor la Spitalul Județean din Deva, acolo unde un medic internist susține ca o asistenta medicala este intr-o stare grava, dupa ce a fost scuipata de o pacienta infectata cu COVID-19. Totodata, alți patru medici de pe secția de ATI ar fi fost și ei infectați, insa prezinta o stare mai buna.

- ALDE a semnalat joi ca președintele Klaus Iohannis afirma recent ca nu este niciun motiv real de panica in ceea ce privește infecțiile cu coronavirus in Romania, in timp ce acum face afirmații diferite.„Președintele Romaniei reconsidera ce spunea despre coronavirus: nu mai e doar o simpla…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a dezmintit vineri pe retelele de socializare relatarile din presa locala care sustineau ca el este infectat cu coronavirus, relateaza AFP si EFE.El a fost testat pentru coronavirus dupa ce secretarul sau de presa, Fabio Wajngarten, a fost testat pozitiv…