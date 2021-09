Stiri pe aceeasi tema

- Presa britanica relateaza despre un posibil atac cu acid dupa ce mai multe persoane au folosit lapte pentu a-și calma arsurile de pe corp inainte de a fi transportate la spital.Imaginile publicate de DalyMail prezinta mai multe cutii de lapte pe jumatate goale și sticle de apa aruncate pe trotuar, in…

- Un camion s-a aprins din mers pe strada Muncești din capitala. Martorii oculari au surprins mai multe imagini și le-au publicat pe o rețea de socializare, din care se vede ca zona a fost acoperita de un fum dens.

- Un barbat ce a fost condamnat pentru crima locuiește in condiții greu de crezut, pe malul lacului Ciric din Iași. Este vorba despre Gheorghe Marin, in varsta de 65 de ani. In anul 2004, barbatul a fost condamnat pentru instigare la crima. Criminal ascuns in padure Un barbat care a fost condamnat la…

- In filmuleț se poate vedea cum doua femei și doi barbați lovesc cu salbaticie un satean. Mai mult, unul dintre agresori iși lovește victima cu picioarele chiar și cand acesta este cazut la pamant.Desi pe strada se aflau mai multi localnici care filmau bataia, nimeni nu a incercat sa ii opreasca. Abia…

- Croatul Ante Rebic (27 de ani) a lansat un atac incredibil asupra selecționerului Zlatko Dalic (54) dupa eliminarea Croației de la EURO 2020. Croația, vicecampioana mondiala in 2018, a fost eliminata de Spania in optimi, scor 3-5 dupa cele doua reprize de prelungiri. Eliminarea l-a lasat cu un gust…

- Dani Oțil a fost protagonistul unei intamplari incredibile, in momentul in care a mers sa-i cumpere patuț fiului sau. Celebrul prezentator a povestit in direct, la Neatza cu Razvan și Dani, de pe Antena 1, ca a plecat imediat din magazin, in clipa in care a auzit cat costa. Mai mult decat atat, omul…

- Din primele informații, vorbim despre un barbat in varsta de 80 de ani, caruia i s-a facut rau, astazi, pe strada. Incidentul s-a petrecut in urma cu scurt timp, in zona Unirii din Capitala. Martorii au sunat imediat la 112, iar ambulanța a ajuns la fața locului in aproximativ 7 minute. Barbatul a fost…

- Scene dramatice in cursul acestei dimineți. O tanara avocata din Baroul Iași, in varsta de 26 de ani, a cazut de la etajul 6 al unui bloc situat pe strada Sararie, in apropierea Curții de Apel Iași. Primele informații arata ca avocata s-ar fi sinucis. Apelul la 112 a fost facut la ora 4.30. Aceasta…