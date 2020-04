Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat duminica 596 de noi decese in spitalele cu pacienti afectati de noul tip de coronavirus, un bilant care ajunge la mai mult de 16.000 de victime in total din cauza virusului, potrivit AFP, citata de news.ro.In total, 16.060 de persoane au murit din cauza Covid-19…

- Doua persoane au decedat in ultimele ore. Prima victima este un barbat de 71 de ani din Cahul. Acesta a fost internat pe 2 aprilie la Institutul de Medicina Urgenta. A doua victima este un barbat de 62 de ani din Glodeni. Pacientul a fost internat cu doua zile in urma, pe 6 aprilie, la același Institut.…

- Un baiat de 13 ani din Marea Britanie, internat in spital dupa ce fusese testat pozitiv pentru coronavirus, a murit, au anunțat reprezentanții spitalului londonez King's College Hospital Trust, citați de BBC. Copilul fusese testat vineri, sambata a fost internat in spital, iar luni a murit. Potrivit…

- Din cele 125 de persoane infectate pozitiv cu Covid-19, 20 sunt in stare grava. Celelalte persoane au o evoluție de gravitate medie, spre satisfacatoare. Declarația aparține ministrei Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- Ziarul Unirea Coronavirus Romania, INFORMAȚII OFICIALE: 144 de noi infectari cu COVID-19 in țara, 906 infecții in total, 86 de pacienți vindecați. 13 persoane au murit din cauza coronavirusului Coronavirus Romania, INFORMAȚII OFICIALE: 144 de noi infectari cu COVID-19 in țara, 906 infecții in total,…

- Organizatiile de sanatate publica au semnalat ca este total contraproductiv ca KFC sa continue campania "Bun de-ti lingi degetele!" in contextul raspandirii coronavirusului la nivel global. Specialistii recomanda insistent spalarea cat mai des a mainilor, iar reclama contrazice tocmai aceste norme…

- Ministerul Sanatatii din Irak a confirmat primele doua decese din cauza COVID-19. Un alt barbat din Irak a murit, insa cauza decesului nu a fost confirmata inca, anunța BBC, scrie Mediafax.Victimele, ambele din Bagdad, sunt o femeie care avea un sistem imunitar fragil si un barbat in varsta…

- Autoritatea de sanatate din Hubei a raportat alte 99 de decese din cauza coronavirusului in cursul zilei de sambata, ducand numarul morților in provincie la 2.346, scrie CNN.Autoritațile Hubei au confirmat sambata alte 630 de cazuri de virus in Hubei, inclusiv 32 de cazuri intr-o inchisoare.…