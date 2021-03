Situație extrem de gravă în Republica Moldova. Bolnavii de COVID-19 sunt nevoiți să stea în rând pentru a fi conectaţi la aparatul de oxigen Situatia epidemiologica se agraveaza de la o zi la alta, iar bolnavii de COVID-19 trebuie sa stea in rand pentru a fi conectati la un aparat de oxigenare sau pentru a fi internati la terapie intensiva. Din cauza numarului mare de infectari cu noul coronavirus, spitalele nu mai fac fata, iar medicii sunt nevoiti sa lupte pentru vietile pacientilor cu ceea ce mai au in dotare, relateaza Publika TV. Vezi și: Previziune sumbra: 'Dupa 15 martie vom atinge acel varf de care ne este teama'



Este si cazul unei femei, ai carei parinti s-au imbolnavit de COVID-19. Din cauza ca tratamentul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situatia epidemiologica s-a agravat in ultimele saptamani, din cauza ca tulpina britanica a noului coronavirus a ajuns in tara. Anuntul a fost facut de seful statului, Maia Sandu, intr-un interviu pentru postul american de televiziune CNN. Intre timp, medicii din Moldova doar intuiesc acest lucru,…

- Situatia epidemiologica se agraveaza de la o zi la alta, iar bolnavii de COVID-19 trebuie sa stea in rand pentru a fi conectati la un aparat de oxigenare sau pentru a fi internati la terapie intensiva.

- PodcasturiNu mai sunt paturi libere pentru bolnavii de COVID In cadrul emisiunii "ATITUDINI", directorul Institutului de Medicina Urgenta, Mihai Ciocanu, a declarat ca in ultimele 14 zile numarul pacienților cu forme grave și extreme de grave de coronavirus practic s-a dublat. In prezent, toate cele…

- Confruntata cu perspectiva unei ”catastrofe totale in spitale” din cauza cresterii puternice a cazurilor de COVID-19, Republica Ceha doreste sa inaspreasca masurile de lockdown, relateaza miercuri agentiile DPA si EFE. ”Situatia este dramatica. In plus fata de mutatia britanica (a coronavirusului) o…

- Situația alamanta in spitalele din țara. 225 de moldoveni internați cu virusul Covid-19 se afla in stare extrem de grava. Dintre aceștia, 47 sint conectați la aparate de respirație asistata. Potrivit ultimelor date prezentate de autoritațile din sanatate, in total, in cadrul instituțiilor medico-sanitare…

- Numarul cazurilor nu este unul alarmant de aceasta data, dar numarul deceselor e. Pâna în acest moment, la Cluj au murit 413 oameni, dintre care 32 doar în ultimele 7 zile. Rata de infectare cu COVID-19 în județ este de 3,01…

- Los Angeles, cel de-al doilea oras ca marime din Statele Unite, este puternic afectat de noul coronavirus, fiind intr-o situatie similara celei din New York in primavara. Ambulantele nu mai preiau pacienti cu sanse mici de supravietuire, in timp ce morgile sunt pline de decedati de COVID-19.

- Situația este ingrijoratoare la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, acolo unde nu mai exista nici macar un pat liber pentru pacienții cu coronavirus aflați in stare grava. La SJU Suceava nu mai sunt paturi libere la secția ATI pentru pacienții Covid-19. Conform prefecturii, situația este grava…