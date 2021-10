In ultimele zile, la Galați s-a triplat numarul pacienților aflați in stare foarte grava in urma infectarii cu Covid-19 și care apeleaza la ajutorul medicilor. Pacienții aduși de ambulanțe sunt plasați in containerele destinate trierii cazurilor și sunt nevoiți sa stea in aceste containere si 2-3 zile, pana este gasit un loc la ATI sau intr-un spital suport Covid. Din cei 55 de pacienți care se aflau in așteptare in containerele de triaj, 33 aveau nevoie de oxigen, iar 6 erau in stare foarte grava. Trei dintre pacienții care se aflau in containerele de triaj au murit inainte de a fi preluați de…