- Milioane de afgani, inclusiv copii, ar putea muri de foame daca nu se iau masuri urgente pentru a scoate Afganistanul din pragul colapsului, a avertizat un important oficial ONU, cerand deblocarea fondurilor pentru eforturi umanitare in aceasta tara, relateaza luni Reuters, informeaza Agerpres.…

- Un avion cu aproximativ 170 de pasageri, printre care se afla și cetateni americani, britanici si germani, a decolat vineri de la Kabul spre Doha, transmite Reuters, citând un oficial din Qatar. Este al treilea zbor închiriat destinat evacuarilor din Afganistan spre Qatar de la sfâsitul…

- Autoritatile talibane au fost de acord sa permita plecarea din Afganistan, dupa incheierea operatiunilor de evacuare, a 200 de civili americani si cetateni de alte nationalitati cu zboruri charter de pe aeroportul din Kabul, a spus un oficial american citat de Reuters, scrie news.ro. Talibanii…

- Evacuarile din Kabul vor inceta in zilele urmatoare, asa ca va izbucni o criza umanitara mult mai mare in Afganistan, tara cu o populatie de 39 de milioane de locuitori, a atras atentia luni Agentia ONU pentru refugiati (UNHCR), care a facut de asemenea apel la sprijin, potrivit Reuters. Filippo Grandi,…

- OMS a anunțat ca este nevoie ca avioanele care preiau refugiati sa fie redirectionate spre Dubai pentru a incarca ajutoarele inainte de a ajunge in Afganistan.„Noi trebuie sa ducem provizii in tara pentru a-i ajuta pe cei ramasi in urma, in timp ce ochii lumii sunt acum atintiti asupra oamenilor care…

- Luptatorii talibani ar putea izola capitala Afganistanului, Kabul, in 30 de zile si sa cucereasca orasul in 90 de zile, a declarat un oficial american in domeniul apararii, citand serviciile de informatii ale Statelor Unite, in conditiile in care militantii talibani continua sa avanseze, transmite…