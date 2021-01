Stiri pe aceeasi tema

- Statul brazilian Sao Paulo a anuntat vineri inchiderea barurilor si restaurantelor la orele 20.00 in cursul saptamanii si pe toata durata weekendului, pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus care ucide o persoana la fiecare sase minute, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații a declarat azi ca lumea este la un pas de ”o prabușire morala catastrofala” in privința distribuirii vaccinurilor anti-Covid-19 și a indemnat țarile și producatorii sa imparta mai corect in toata lumea, transmite hotnews .Tedros Adhanom Ghebreyesus a spus ca șansele…

- N. Dumitrescu De la inceputul campaniei de vaccinare anti COVID-19 in Prahova, pe data de 31 decembrie 2020, ieri a fost inregistrata prima reacție alergica, dupa administrare, la una dintre cadrele medicale care au fost imunizate in prima etapa. Conform datelor transmise de catre Direcția de Sanatate…

- Guvernul britanic a decis sa inchida toate scolile primare din Londra, in urmatoarele doua saptamani, pentru a contracara raspandirea rapida a infectiilor cu noua tulpina de coronavirus, a anuntat, vineri, primarul capitalei, transmite Reuters. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza:…

- Fost senator al Miscarii Democratice Braziliene, Vilela a iesit pozitiv la testare pe 20 octombrie. O saptamana mai tarziu, a ajuns la spitalul Albert Einstein din Sao Paulo si a fost intubat pe 30 octombrie. El a iesit de pe ventilatia mecanica in 8 noiembrie, dar pe 15 noiembrie a avut din nou nevoie…

- Concentrarea exclusiva asupra Covid-19 da naștere la situații dramatice in Romania. Reprezentanții Colegiului Farmaciștilor din Romania susțin ca pacienții nu-și mai gasesc anumite tipuri de medicamente in farmacii, iar cele care sunt vin in stocuri foarte mici. Citește și: Olanda se opune…

- Directorul OMS pentru Europa, Hans Kluge, a declarat ca, la fiecare 17 secunde, o persoana moare pe teritoriul continentului european, din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit lui Hans Kluge, rata de mortalitate generala din Europa a crescut cu aproape o cincime in ultimele doua saptamani. Kluge…

- Reprezentanții Teatrului Dramatic Fani Tardini din Galați cauta mai multe persoane care au cumparat bilete la un spectacol anulat in luna martie din cauza epidemiei de Covid 19. Valoarea tichetelor este cuprinsa intre 52 de lei și 105 lei, anunța MEDIAFAX. Reprezentanții Teatrului Dramatic…