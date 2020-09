Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 12.000 de noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate vineri in Spania, potrivit ultimului bilant publicat de Ministerul Sanatatii, cifra care constituie un record in aeasta tara de la inceputul pandemiei, potrivit AFP.Spania a fost saptamana aceasta prima tara din Europa occidentala…

- Acesta este cel mai mare numar de infectari raportate intr-o singura zi in Israel de la debutul pandemiei de COVID-19. Precedentul record data din 2 septembrie si era de 3.173 de cazuri. Potrivit DPA, disensiunile politice impiedica realizarea unei lupte eficiente impotriva epidemiei de coronavirus…

- Numarul cazurilor de coronavirus a atins sau a depasit cifrele din perioada carantinei în Europa de Vest. Autoritatile sanitare din Franta au raportat 8.975 de cazuri noi, vineri, stabilind un nivel record al infectiilor zilnice de când boala a început sa se raspândeasca în…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca relaxarea masurilor de combatere a virusului, alaturi de persoanele care au „lasat garda jos” sunt printre motivele cresterii de cazuri de coronavirus in Europa. Germania a raportat 1.707 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, cel mai mare…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia.

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor.

- Mai exact, se pare ca aceștia au depistat urme ale SARS-Cov-2 datand din luna martie 2019, in Barcelona, in Spania, insa profesorul Tom Jefferson susține ca inca nu se poate determina daca virusul era activ, de aceea nu se poate spune cu precizie care a fost sursa infectarii. ”O parte dintre acestea…

- Premierul francez, Jean Castex, nu a exclus, sambata, o noua inchidere a frontierei tarii sale cu Spania din cauza recrudescentei epidemiei de COVID-19 in Catalonia, el facand acest anunt in timpul unei vizite in departamentul Pyrenees-Orientales (sud-vest), frontalier cu tara iberica, transmite…