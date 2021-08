Situație CRITICĂ la Centrul de Transfuzii Cluj: „Avem nevoie de TOATE GRUPELE DE SÂNGE” Centrul de Transfuzii a publicat un anunț prin care sa-i îndemne pe clujeni sa doneze sânge. Situația a devenit critica la centrul din Cluj, având în vedere ca este nevoie de toate grupele de sânge.

&"Urgent!!!! Chemare la donare: Situația e critica. AVEM NEVOIE DE TOATE GRUPELE DE SÂNGE! A, B, AB, 0.

Ajutați-ne va rugam ca sa putem și noi sa ajutam pacienții din spitale. Facem un apel catre toți cetațenii Clujului: pe timpul verii și în contextul concediilor, numarul celor care se prezinta… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

