- Situatie alarmanta la ATI.Sectiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii de COVID 19 sunt ocupate aproape la capacitate maxima, pe raza judetului Constanta. Conform informatiilor oferite de Directia de Sanatate Publica din Constanta, dintr un numar total de 47 de paturi 15 la Spitalul Municipal Medgidia,…

- De cateva zile, Institutul de Medicina de Urgenta din Capitala nu mai primeste bolnavi de COVID-19, deoarece nu mai sunt locuri libere la Terapie Intensiva: sunt deja 50 de pacienti, desi sunt doar 47 de paturi. ''Din pacate, sectia este plina.

- Situatie ingrijoratoare in Vrancea. Sunt 3 focare de Covid-19 la cel mai mare spital din zona. Este vorba de Spitalul Judetean de Urgența din Focsani. In total, 34 de pacienti si 7 cadre medicale au fost depistate pozitiv.

- Romania a ajuns la 1.106.008 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, duminica, au fost raportate 1.242 de noi imbolnaviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent bilanț…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 20 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 9 persoane. Din totalul celor 538 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 78 pacienți sunt diagnosticați cu…

- Numarul cazurilor de COVID-19 si a celor grave cu aceasta patologie ce necesita internare la ATI creste continuu, in prezent, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Luni a fost raportat un numar de 26 de cazuri, dintre care 11 in stare grava si trei dintre acestia in Sectia ATI, unul intubat.In…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 32 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 14 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 623 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 20 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 11 pacienți…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 6 persoane diagnosticate cu COVID și 14 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 6 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 31 de ventilatoare libere, din care 6 pentru persoane…