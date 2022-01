Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandr Esaulenco, a declarat intr-un interviu pentru presa ucraineana Glavcom ca Rusia și-a marit efectivele de militari ruși care pazesc depozitului de muniții de la Cobasna.

- Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandr Esaulenco, a declarat intr-un interviu pentru publicația ucraineana Glavcom ca Rusia și-a marit efectivele de militari ruși care pazesc depozitului de muniții de la Cobasna și care se afla ilegal (fara mandat) pe…

- Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe, a declarat ca nu e nevoie de panica in criza internaționala generata de Rusia. Pe de alta parte, Romania trebuie sa fie atenta pentru ca orice s-ar putea intampla in Ucraina ne va afecta și pe noi. Cioroianu a explicat și care ar fi cel mai negru scenariu…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca trupele ruse cantonate in Transnistria, sub numele de Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), au desfașurat exerciții de lupta in aceasta regiune separatista a Republicii Moldova. „In cadrul antrenamentului s-au realizat manevre de primire a armelor și echipamentelor,…

- Direcția Principala de Informații (GUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii a precizat în urma cu câteva ore ca serviciile ruse de informatii pregatesc "provocari" împotriva propriilor militari ruși aflați în regiunea separatista moldoveneasca Transnistria…

- Presiunea Rusiei in privinta livrarilor de gaz catre Republica Moldova reprezinta o „incercare fatisa” a Moscovei de a intimida guvernul reformist de la Chisinau, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (foto), potrivit Reuters.Intr-un discurs in Parlamentul European,…

- În dimineața zilei de marți, 23 noiembrie, la postul vamal Leușeni, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au demascat o schema de contrabanda cu peste 84 000 de lire sterline. Potrivit materialelor dosarului care…

- În conformitate cu Dispoziția nr.1 din 22.10.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Serviciul de Informații și Securitate a identificat site-ul geopolitika.ro care a promovat informații cu conținut fals, transmite paranteze.md. Conform SIS, prin conținutul…