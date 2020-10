Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca autoritațile sunt convinse ca gestioneaza mai mult decat perfect situația creata de pandemie, lucrurile sunt departe de aceasta viziune, de realitatea concreta cu care se confrunta cetațenii, un caz relevant fiind cel din Targu Mureș, relatat de regizoarea Crista Bilciu, pe pagina sa de Facebook,…

- Regizoarea Crista Bilciu a relatat pe pagina sa de Facebook cum a ajuns sa fie pasata de DSP, dupa ce bunica ei ar fi murit de COVID, iar familia a ramas blocata cu femeia decedata in locuinta. Ulterior, Crista Bilciu a anuntat ca a fost contactata de prefectul judetului si seful DSP pentru a rezolva…

- "Bunica mea a murit in noaptea asta. Noi avem covid: mama, tata, eu. Si bunica. Acum cateva zile, medicul de familie, auzind ca avem febra, lipsa totala de gust si de miros, a zis sa sunam la DSP, pentru ca sigur e covid. DSP a zis sa ne testam pe banii nostri la privat. Le-am spus ca pensiile alor…

- Situatie incredibila la Targu Mures, acolo unde o familie cu COVID in loc sa primeasca sprijin este bataia de joc a sistemului. DSP le-a spus sa se testeze la privat, apoi cand a aparut primul deces s-au trezit blocati de-a dreptul intr-un sistem ignorant. De la Targu Mures, regizoarea Crista Bilciu…

- Luand in considerare creșterea alarmanta a numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus pe raza municipiului Targu Mureș, conducerea SDEE Transilvania Sud SA a dispus suspendarea temporara a activitații Ghișeului de Relații cu Utilizatorii, pana la o data care va fi comunicata ulterior, in funcție…

- „Bunica ar mai avea o sansa, daca cineva care a avut Covid i-ar dona sange pentru plasma!”, i-au spus unei clujence medicii, care i-au mai dat cateva ore de trait femeii. Familia a convins patru persoane sa doneze, dar in week-end Centrele de Transfuzii nu sunt deschise. Problema s-a rezolvat dupa ce…

- O femeie de 43 de ani a fost gasita moarta in locuința sa din localitatea Pecica, județul Arad. Mama acesteia a murit la spital, in urma cu doua zile, in urma infecției cu noul coronavirus, infomreaza Mediafax.Citește și: Șoc in lumea politica din Italia! Premierul și șase miniștri sunt cercetați…

- Situație halucinanta in București, unde o femeie care s-a stins din viața in urma cu cateva ore a fost lasata de autoritați in aparament, de teama COVID-19. Potrivit Antena 3, angajați DSP și Medicina Legala paseaza responsabilitatea de la unii la ceilalți.