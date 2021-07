Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia este blocata luni dimineata, pe Centura Capitalei, dupa un accident in care au fost implicate trei autoturisme si un autotren, o persoana fiind ranita. ”Trei autoturisme si un autotren au fost implicate intr-un accident, la kilometrul 38 pe DNCB (Centura Bucuresti), in zona localitatii…

- CIRCULAȚIE FEROVIARA INTRERUPTA, incendiu la un vagon al unui tren de marfa, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane The post CIRCULAȚIE FEROVIARA INTRERUPTA, incendiu la un vagon al unui tren de marfa first appeared on Partener TV .

- Este semnalata ploaie usoara pe principalele artere rutiere, printre casem si autostrada A2 Bucuresti Constanta. INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment…

- Vineri, 4 iunie 2021, polițiștii de investigații criminale din Sebeș, cu sprijinul polițiștilor de ordine publica și al jandarmilor, au identificat și reținut doi tineri, de 23 și 24 de ani, ambii din municipiul Sebeș, care sunt posesorii unor mandate europene de arestare, emise de catre autoritațile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 14:45, situatia traficului pe principalele artere rutiere se prezinta astfel:Autostrada A3 Bucuresti Ploiesti: este semnalata ploaie torentiala pe intreg tronsonul, fiind instituita restrictie de viteza de…

- Situația traficului la ora 09:30, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier The post SITUAȚIA TRAFICULUI LA ORA 09.30 first appeared on Partener TV .

- SITUAȚIA TRAFICULUI, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane, la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier The post SITUAȚIA TRAFICULUI: Conducatorii auto, sfatuiți sa respecte semnificația…

- Pentru fluidizarea circulatiei, a fost luata masura devierii traficului, astfel ca se va inchide circulatia temporar pe sensul catre litoral, urmand sa se circule pe doua benzi pe cel catre Bucuresti.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti…