- Inundatiile din tunelurile de cale ferata din sud-estul Angliei au fortat sambata anularea tuturor trenurilor care leaga Londra de continentul european, perturband calatoriile de Anul Nou pentru mii de pasageri.

- Un tren de marfa al unei companii private s-a stricat sambata seara la intrare in Baru Mare și a blocat o artera feroviara din vestul Romaniei, anunța CFR.Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA anunța ca „traficul feroviar de calatori este intrerupt la aceasta ora pe relația Baru Mare - Crivadia,…

- "Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca, in timp ce conducea o autoutilitara spre Sibiu, un barbat in varsta de 40 de ani, din judetul Buzau, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus de catre o sibianca in varsta de 40 de ani. Femeia a fost transportata…

- Potrivit articoluluiu din Business Insider, Elon Musk ar fi recunoscut posibilitatea blocarii rețelei de socializare X in UE. Motivul ar fi acela ca miliardarul și-ar fi „pierdut rabdarea” din cauza reglementarilor Digital Services Act (DSA), care impune platformelor online mari sa formeze sisteme transparente…

- Haosul creat de invazia ploșnițelor este fara precedent. Insectele sunt prezente in instituții, mijloace de transport. Parazitul a invadat metroul din Paris, cinematografele, trenurile, școlile. Franța se confrunta cu acest val de ploșnițe cu numai un an inainte de organizarea Jocurilor Olimpice ,…