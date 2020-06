Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), cu sediul la Tripoli si recunoscut de ONU, a denuntat duminica drept "declaratie de razboi" amenintarile Egiptului de a interveni militar in conflictul din Libia vecina, informeaza AFP. Acest razboi al cuvintelor intervine in ajunul unei reuniuni ministeriale…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sambata ca inaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, in Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, noteaza AFP. Cu sustinerea…

- Dupa cum a menționat Secretarul General al Alianței, Jens Stoltenberg, in aceasta seara, autoritațile militare ar trebui sa afle ce s-a intamplat cu adevarat. Alianța a confirmat incidentul din noaptea trecuta, intre fregatele Turciei și Franței, de pe coasta Libiei și a solicitat o ancheta militara…

- Turcia discuta cu Guvernul de uniune nationala (GNA) de la Tripoli in vederea folosirii de catre fortele turce a doua baze militare in Libia, in nordul Africii, declara luni surse turce de la Ankara pentru Reuters.Este vorba despre baza navala de la Misrata si despre baza aeriana de la Al…

- In prezent, pe lista țarilor spre care zborurile sunt inca suspendate se afla Belgia, Franța, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Turcia, SUA și Iran. "Trebuie sa spunem foarte clar ca prin HG 394 noi am menținut masura suspendarii zborurilor catre 12 state. Pe 11 iunie, Guvernul a hotarat sa permita…

- Moscova susține “inițiativa Cairo” pentru incetarea focului in Libia, a declarat trimisul special al președintelui Federației Ruse pentru Orientul Mijlociu și pentru țarile africane, ministrul adjunct de externe, Mikhail Bogdanov . "Ne așteptam la aceasta inițiativa, știam ca este pregatita. Acum, dupa…