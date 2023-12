Stiri pe aceeasi tema

- Apa calda este o necesitate in zilele noastre pentru orice om care iși dorește sa beneficieze de un anumit nivel de confort in societatea contemporana, indiferent ca este vorba despre cei care locuiesc in mediul urban ori despre cei care traiesc in mediul rural. Din nefericire, apa calda a reprezentat…

- Un avion Spartan a plecat spre Cairo pentru a-i aduce in țara pe cei 41 de romani, care au plecat joi seara din Fașia Gaza. (sursa:digi24). Avionul militar a decolat in aceasta dimineața de la Baza 90, din Otopeni. Este vorba despre un avion de transport Spartan, care se indreapta catre Cairo. In jurul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale joi, 9 noiembrie 2023, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața. Legea prevedere introducerea in supermarketuri…

- Nicoleta Dumitrescu Cu o bogata și complexa activitate politica, fostul senator de Prahova Daniel Savu a revenit, recent, ca membru activ in Organizația Ploiești a Partidului Social Democrat. Pana acum, acesta a activat in cadrul Organizației PSD a Sectorului 4 din București, activitatea sa ministeriala-…

- Traficul se desfașoara cu și mai mare dificultate in București odata cu inchiderea circulației pe Podul Grant. Principala legatura dintre Sectorul 1 și Sectorul 6 este in reabilitare pana la primavara, insa primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, ii cere primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, sa…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a explicat, chestionat despre reteaua de termoficare din Bucuresti, ca sunt efectuate lucrari pe 10 mari santiere si spera „sa ajungem la 50 de kilometri” in acest an. „Problema o avem pe reteaua principala ca acolo sunt pierderile cele mai mari, pe secundara…

- Arobs Transilvania Software, trecuta ieri pe piața principala a Bursei de la București, intentioneaza sa atraga aproximativ 55 de milioane de euro de pe Bursa, care sa sustina extinderea si dezvoltarea firmei pentru urmatoarea perioada, a afirmat luni Voicu Oprean, Fondator si CEO al companiei. „Suntem…

- Loteria Romana organizeaza duminica, 17 septembrie 2023, Tragerile Speciale Loto Aniversare, cu ocazia sarbatoririi a 117 ani de activitate. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.Pentru cea de-a doua tragere,…