Situația muncitorilor sezonieri, analizată la Senat Situația muncitorilor sezonieri, analizata la Senat Un lucrator sezonier la munca pe un câmp de sparanghel de la o ferma de lânga Beelitz, la est de Berlin, 17 aprilie 2020. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP Situația românilor care au plecat sa munceasca sezonier în strainatate, în perioada pandemiei, a fost analizata astazi de comisiile de specialitate reunite din Senat. Au dat explicații miniștrii muncii și, respectiv, afacerilor externe în cabinetul Orban, iar audierile se vor încheia cu un raport. Ministrul muncii, Violeta Alexandru, a explicat… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

