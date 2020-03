Situaţia la punctele de trecere a frontierei Situatia la punctele de trecere a frontierei Foto politiadefrontiera.ro Ungaria va lasa deschis coridorul umanitar catre România pentru cetatenii români si bulgari care vor sa se întoarca acasa din Europa Occidentala, atâta vreme cât România se angajeaza sa le permita intrarea în tara, a declarat ieri seful biroului premierului ungar, citat de MTI. Cetatenii români si bulgari care asteapta în Austria pot trece granita între orele locale 21:00 si 5:00, astfel încât sa traverseze Ungaria în convoi, a explicat… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

