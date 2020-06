Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 6 510 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 4 320 traversari persoane, dintre care 3 331 treceri la frontiera moldo-romana, 984 treceri la frontiera cu Ucraina și 5 treceri aeriene.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 5 004 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 845 traversari persoane, dintre care 1 482 treceri la frontiera moldo-romana, 727 treceri la frontiera cu Ucraina și 636 treceri aeriene.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 3 979 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 1 672 traversari persoane, dintre care 1 179 treceri la frontiera moldo-romana și 493 treceri la frontiera cu Ucraina.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 4 559 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 895 traversari persoane, dintre care 2 314 treceri la frontiera moldo-romana și 581 treceri la frontiera cu Ucraina.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 847 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 663 traversari persoane, dintre care 862 treceri la frontiera moldo-romana, 586 treceri la frontiera cu Ucraina…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 1 219 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova - 585 traversari persoane, dintre care 305 treceri la frontiera moldo-romana și 280 treceri la frontiera cu Ucraina.