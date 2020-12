Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 12 666 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 5 738 traversari persoane, dintre care 3 566 treceri la frontiera moldo-romana, 1 649 treceri la frontiera cu Ucraina și 523 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 9 778 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 4 946 traversari persoane, dintre care 2 979 treceri la frontiera moldo-romana, 1 386 treceri la frontiera cu Ucraina și 581 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 12 316 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 6 307 traversari persoane, dintre care 3 925 treceri la frontiera moldo-romana, 1 728 treceri la frontiera cu Ucraina și 654 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 13 141 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 6 199 traversari persoane, dintre care 4 207 treceri la frontiera moldo-romana, 1 320 treceri la frontiera cu Ucraina și 672 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 11 690 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 5 589 traversari persoane, dintre care 2 763 treceri la frontiera moldo-romana, 1 313 treceri la frontiera cu Ucraina și 1 513 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 13 170 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 6 614 traversari persoane, dintre care 1 176 treceri la frontiera moldo-romana, 1 090 treceri la frontiera cu Ucraina și 1 348 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 11 441 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 5 456 traversari persoane, dintre care 3 367 treceri la frontiera moldo-romana, 1 337 treceri la frontiera cu Ucraina și 752 treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 13 293 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 6 573 traversari persoane, dintre care 3 280 treceri la frontiera moldo-romana, 1 125 treceri la frontiera cu Ucraina și 2 168 treceri…