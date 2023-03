Situatia incerta a celui mai mare teren de pe traseul bulevardului Madrid, vizat de expropriere: La OCPI figureaza intravilan, Primaria l-a evaluat si il despagubeste ca extravilan! Ce spun partile implicate? (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii turneului de la Wimbledon inca nu au luat o decizie cu privire la participarea sportivilor rusi si belarusi la editia din acest an. Ei continua discutiile cu toate partile implicate, relateaza Reuters.“Inca nu am luat o decizie cu privire la participantii la Wimbledon 2023. Colaboram cu…

- O eroare observata acum, dupa aproape 9 ani, este remediata prin proiectul de hotarare al primariei Piatra Neamț. Aceasta propune ca spațiile de cazare și cantina de la Colegiul Tehnic Forestier, de care Liceul cu Program Sportiv beneficiaza de mulți ani, sa nu mai fie utilizate gratuit. Situația ține…

- Primaria comunei Balta Alba iși exprima regretul pentru pierderea celui care, vreme de 12 ani, a condus destinele comunei: Cu profunda tristețe, ne exprimam regretul pentru dispariția fulgeratoare a celui care 12 ani a condus destinul primariei Balta Alba si anume Dr.Bradusa Ionel. Sincere condoleanțe…

- Primarul General, Ion Ceban, a convocat pentru ziua de astazi, 13 februarie, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi sunt 4 subiecte, printre care și situația de la S.A. „Apa-Canal Chișinau”

- Tarife majorate pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan, sau introducerea acestora in intravilan Romanii care vor sa scoata definitiv sau temporar din circuitul agricol terenuri aflate in extravilan sau sa introduca terenuri agricole in intravilan vor trebui sa plateasca…

- Potrivit lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, NATO și SUA sunt de fapt implicate indirect in conflictul din Ucraina, noteaza GAZETA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rusia este gata sa negocieze cu toate partile implicate in razboiul din Ucraina, insa Kievul si sustinatorii occidentali ai acestuia au refuzat sa se angajeze in convorbiri, a declarat presedintele rus, Vladimir Putin, intr-un interviu difuzat duminica, anunța Rador. Fii la curent cu cele…