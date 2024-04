Stiri pe aceeasi tema

- Pentru artileristii ucraineni epuizati care tin pe loc trupele ruse langa orasul estic Kupiansk, pachetul de ajutor american votat in sfarsit sambata de Camera Reprezentantilor a SUA este o salvare si poate schimba evolutia frontului, dar pentru aceasta va fi nevoie de timp si de noi trupe.

- Veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor trebuie folosite pentru reconstructia Ucrainei, nu pentru inarmarea acestei tari, a declarat, joi, cancelarul austriac, Karl Nehammer, dupa ce seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a propus ca 90% din aceste venituri sa fie…

- Generalul (r) Virgil Balaceanu, analist militar, a explicat declarațiile alarmante ale președintelui Vladimir Putin, referitoare la un atac nuclear consecutiv conflictului ucrainean. Balaceanu a clarificat ca, deși retorica nucleara rusa suna amenințator, utilizarea efectiva a armelor nucleare ramane…

- Fermierii cehi au aruncat joi balegar in fata cladirilor guvernamentale si au blocat strazile din Praga cu tractoarele, reluand solicitarile pentru mai mult sprijin din partea statului, reducerea birocratiei si oprirea importurilor ieftine in Uniunea Europeana, informeaza Reuters. In mai multe tari…

- Ucraina poate folosi armele furnizate de Finlanda pentru a lovi ținte de pe teritoriul rusesc, au declarat inalți oficiali de la Helsinki, potrivit POLITICO. „Este o batalie defensiva complet legitima pe care o duce Ucraina”, a declarat Jukka Kopra, președintele comisiei parlamentare finlandeze pentru…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, s-a intalnit, joi, cu omologul austriac, Klaudia Tanner, context in care au discutat, printre altele, despre situatia de securitate din regiunea Marii Negre si Balcanii de Vest, in contextul razboiului din Ucraina. Potrivit unui comunicat al MApN transmis,…

- Deputatii germani au votat joi - la aproape doi ani de la invazia rusa - in favoarea continuarii sprijinului militar pentru Ucraina, dar au respins un apel al opozitiei de a livra Kievului rachete cu raza lunga Taurus, transmit Reuters si dpa, citate de Agerpres.

- 2024 nu se intrevede a fi cel mai bun an pentru mediul de business. Este in continuare un an in care conflictele din Orientul Mijlociu, cele din Ucraina, precum si tensiunile geopolitice din Asia continua sa puna presiune la nivel global, atat in plan...