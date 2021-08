Situaţia incendiilor din Rusia se îmbunătăţeşte, însă 177 de focare sunt în continuare active Agentia forestiera din Rusia a anuntat ca situatia incendiilor din tara se imbunatateste, insa 177 de focare continua sa fie active pe o suprafata de aproximativ o jumatate de milion de hectare, informeaza DPA vineri. In punctul culminant al sezonului incendiilor din aceasta vara peste 4 milioane de hectare ardeau in acelasi timp, alimentate de seceta si de temperaturile ridicate. Peste 9.000 de pompieri se lupta in continuare cu flacarile, sprijiniti de 33 de aeronave pentru stingerea incendiilor, a indicat agentia. Zona cea mai grav afectata ramane republica Iacutia din estul Siberiei. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

