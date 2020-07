Situația e gravă într-o foarte cunoscută regiune a Europei! Au încuiat 4 MILIOANE de oameni! Autoritatile din Catalonia au cerut, vineri, ca patru milioane de oameni din provincie, inclusiv din capitala acesteia, Barcelona, sa stea acasa si sa dea dovada de responsabilitate, in conditiile in care regiunea se lupta cu un numar in crestere de focare ale noului coronavirus, relateaza Reuters, citata de News.ro . Apelul de a sta acasa nu este obligatoriu, dar este cea mai puternica masura adoptata in regiune de cand Spania a retras restrictiile nationale, luna trecuta. Adunarile care depasesc 10 persoane au fost interzise. Locuitorii din Barcelona, suburbiile acesteia si regiunile Segria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

