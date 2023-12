Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit informații de la partea israeliana cu privire la moartea unuia dintre ostaticii cu dubla cetațenie israeliana și romana, deținuți de militanții Hamas in Fașia Gaza. “Autoritațile israeliene au fost informate despre decesul unei persoane cu dubla cetațenie, israeliana și romana, care…

- Alina Ionela Irheem traiește in Gaza de peste 20 de ani și spune ca a traversat mai multe perioade de conflict, insa niciunul nu a fost atat de infricoșator. Iar incertitudinea zilei evacuarii a facut și mai complicata situația celor blocați in Fașie, spune romanca. Alina Ionela Irheem are 48 de ani,…

- Situația din teren nu permite la acest moment evacuarea cetațenilor straini din Gaza, punctul de frontiera Rafah fiind in continuare blocat, spune ministrul de Externe, Luminița Odobescu. Ea precizeaza ca negocierile pentru deblocare continua intre actorii implicați.„Romania solicita eliberarea tuturor…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 23 octombrie, ca a eliberat doua femei civile care erau ținute ostatice, in urma eforturilor de mediere intreprinse de Egipt și Qatar, informeaza Reuters.Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al aripii armate a Hamas, a afirmat intr-un…

- Intrebat la un post TV daca, dupa atacurile teroriste din Franta, Belgia si Italia, ar fi cazul ca Romania sa creasca gradul de alerta, Marcel Ciolacu a declarat ca in acest moment nu se impune o astfel de masura.„Gradul de alerta, așa cum ii zice și denumirea, noi nu suntem la un nivel foarte ridicat…

- Israelul a promis ca va anihila miscarea Hamas care guverneaza Fasia Gaza, ca razbunare pentru cel mai letal atac asupra civililor din istoria sa, cand sute de oameni inarmati Hamas au trecut bariera si s-au dezlantuit prin orasele israeliene sambata. „Am zburat (la Tel Aviv) duminica, am oprit zborurile…

- Israelul are dreptul sa se apere, dar unele dintre deciziile sale ar putea incalca dreptul international, a declarat marti seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza Reuters. In raspuns la atacul gruparii militante palestiniene Hamas asupra Israelului, ministrul israelian al apararii Yoav Gallant…