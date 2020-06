Situația degenerează în Europa! Belgienii au dat jos statuia unui rege emblematic O statuie a fostului rege al belgienilor Leopold al II-lea, figura controversata a trecutului colonial al tarii, a fost data jos de pe soclu de activisti la Bruxelles in noaptea de joi spre vineri, a relatat radio-televiziunea belgiana RTBF, transmite Reuters. Un jurnalist al acestei agentii a gasit vineri soclul gol si nici urma a statuii regelui Leopold al II-lea, ce era amplasata in comuna Auderghem din Bruxelles, scrie agerpres.ro. Leopold al II-lea, rege al belgienilor intre 1865-1909, a ramas in memorie mai ales pentru a fi colonizat Congo (actuala Republica Democratica Congo), aflat multa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

